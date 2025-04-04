Воткинск. Удмуртия. Спасатели продолжают искать тело десятилетнего ребёнка, который мог утонуть на реке Сива в Удмуртии. Об этом сообщает в пятницу, 4 апреля, Поисково-спасательная служба республики.

Напомним, двое детей 10 и 11 лет ушли погулять из дома в Воткинском районе Удмуртии 27 марта 2025 года. Тело одного из них нашли 28 марта.

Поиски второго мальчика продолжаются. Его родственница на странице главы Удмуртии Александра Бречалова в соцсетях многократно призвала руководителя региона подключиться к поискам, утверждая, что спасатели делают недостаточно.

В ПСС УР отметили, что в первые дни поисковых мероприятий пропавших детей группировка РСЧС включала водолазов и спасателей из Ижевска, Воткинска, а также четырёх водолазов МЧС России. Поиск проводился в светлое время суток на вероятных местах нахождения ребёнка, однако сложную ситуацию создала ледовая обстановка на реке Сива.

В последние дни группировка усилена. 3 апреля 2025 года было переоборудовано плавсредство, на которое установили современный эхолот. 4 апреля спасатели приступили к сканированию дна на предмет возможного нахождения мальчика.

Спасатели Воткинского отряда имеют большой опыт, в частности, они участвовали в спасательных работах после крушения теплохода «Булгария» в 2011 году, где спасателями Удмуртии было поднято 46 тел погибших.

Спасатели Удмуртии продолжают дежурство, ежедневно находясь в составе 24 человек и 22 единиц техники. С 27 марта по 3 апреля 2025 года они произвели 27 выездов, спасли за неделю 5 человек, включая успешные операции по помощи провалившимся людям под лёд в Каракулинском районе и Сарапуле на реке Кама.