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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Воткинском районе приостановили поиски пропавшего на реке Сива мальчика

14:19, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Воткинском районе приостановили поиски пропавшего на реке Сива мальчика
14:19, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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0
#Воткинский район\n#поиск пропавших детей
Источник фото: скриншот из видео
702
0

Это связано с началом ледохода.

Воткинск. Удмуртия. Из-за старта ледохода на реке Сива в Воткинском районе приостановили поиски пропавшего мальчика. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС в своём ТГ-канале.  

«Спасатели продолжают следить за ситуацией и возобновят поисковые работы, как только позволят условия», — говорится в сообщении. 

Напомним, ранее сообщалось о появлении подозрительного аккаунта, объявившего сбор денег на похороны второго мальчика.

UPD: Поиски возобновли, сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

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14:19, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
702
0
#Воткинский район\n#поиск пропавших детей