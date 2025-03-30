Воткинск. Удмуртия. Из-за старта ледохода на реке Сива в Воткинском районе приостановили поиски пропавшего мальчика. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС в своём ТГ-канале.

«Спасатели продолжают следить за ситуацией и возобновят поисковые работы, как только позволят условия», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о появлении подозрительного аккаунта, объявившего сбор денег на похороны второго мальчика.

UPD: Поиски возобновли, сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.