Это связано с началом ледохода.
Воткинск. Удмуртия. Из-за старта ледохода на реке Сива в Воткинском районе приостановили поиски пропавшего мальчика. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС в своём ТГ-канале.
«Спасатели продолжают следить за ситуацией и возобновят поисковые работы, как только позволят условия», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о появлении подозрительного аккаунта, объявившего сбор денег на похороны второго мальчика.
UPD: Поиски возобновли, сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.
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