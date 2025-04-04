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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Половодье осложняет поиски пропавшего на реке Сива в Удмуртии мальчика

11:05, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Половодье осложняет поиски пропавшего на реке Сива в Удмуртии мальчика
11:05, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
198
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#поиск детей\n#спасатели
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
198
0

Через два дня работы сильно затруднятся, возможно, их даже придётся прекратить.

Воткинск. Удмуртия. Поиски пропавшего на реке Сива в Воткинском районе мальчика осложняются половодьем. Об этом сообщает глава Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин в своём Телеграм-канале.

Напомним, что 27 марта в Воткинском районе пропали двое мальчиков 10 и 11 лет. По данному факту возбудили уголовное дело.  

С первых дней поисков детей на реке Сива работают водолазы Поисково-спасательной службы Удмуртии из Ижевска и Воткинска. Они обследуют реку в светлое время суток в наиболее вероятных местах. Также на месте ежедневно работают волонтёры

Из-за льда ситуация осложнялась. 28 марта спасатели нашли тело одного из пропавших. Оно находилось подо льдом в труднодоступном месте.

Сейчас в результате начала половодья уровень воды в реке ежедневно повышается, также увеличивается скорость течения. 2 апреля спасатели попросили усилить поисковую группировку и оснастить технику спецсредствами для поиска мальчика. В результате плавсредство переоборудовали и оснастили высокотехническим эхолотом. 

Сейчас спасатели сканируют дно и определяют места возможного нахождения тела второго ребёнка. В подозрительных местах работы ведутся более детально.

«Задача на ближайшие двое суток — осмотреть как можно большую территорию, потому что позже работы будут осложнены либо невозможны. Это будет зависеть от интенсивности пребывания воды, увеличения скорости течения», — заявил Андрей Шуткин.  

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11:05, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
198
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#поиск детей\n#спасатели