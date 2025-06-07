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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Воткинском районе почти сутки тушили лесной пожар

17:25, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Воткинском районе почти сутки тушили лесной пожар
17:25, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
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#пожароопасный сезон\n#тушение пожара\n#природный пожар\n#лесные пожары\n#Воткинский район
Источник фото: Минприроды УР
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Площадь горения леса составила 1,72 гектара.

Воткинск. Удмуртия. Днем 6 июня через систему видеомониторинга «Лесохранитель» поступило сообщение о возгорании леса в Воткинском районе. О происшествии сообщило Минприроды республики. 

Удалось оперативно и достоверно установить местоположение лесного пожара. На место ЧП выехали сотрудники лесопожарной станции Удмуртлеса и Воткинского лесничества. Были привлечены силы Нечкинского национального парка и пожарной части №41.

Локализовать огонь удалось в пятницу вечером. Всю ночь пожарные бригады на территории очага предотвращали распространение огня.

Полностью пожар удалось ликвидировать после полудня 7 июня. Общая площадь горения леса составила 1,72 гектара. Причина природного пожара пока не установлена. 

 

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17:25, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
129
0
#пожароопасный сезон\n#тушение пожара\n#природный пожар\n#лесные пожары\n#Воткинский район