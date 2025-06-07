Воткинск. Удмуртия. Днем 6 июня через систему видеомониторинга «Лесохранитель» поступило сообщение о возгорании леса в Воткинском районе. О происшествии сообщило Минприроды республики.

Удалось оперативно и достоверно установить местоположение лесного пожара. На место ЧП выехали сотрудники лесопожарной станции Удмуртлеса и Воткинского лесничества. Были привлечены силы Нечкинского национального парка и пожарной части №41.

Локализовать огонь удалось в пятницу вечером. Всю ночь пожарные бригады на территории очага предотвращали распространение огня.

Полностью пожар удалось ликвидировать после полудня 7 июня. Общая площадь горения леса составила 1,72 гектара. Причина природного пожара пока не установлена.