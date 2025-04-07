Воткинск. Удмуртия. Водолазные работы по поиску пропавшего на реке Сива ребёнка в Воткинском районе Удмуртии продолжаются. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.

Проведено обследование дна Сивы эхолотом со стороны Камы. Всего пройдено 8,5 км. Без результата. 6 апреля силы и средства РСЧС насчитывали более 120 человек, 8 единиц техники, 13 плавсредств. Уровень воды и скорость потока реки остаются прежними. 7 апреля поиски продолжат.

Напомним, водолазные работы проводятся в рамках ранее возбуждённого уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Двое малолетних детей ушли погулять на реку во время паводка еще 27 марта. Тело 11-летнего мальчика водолазы обнаружили на следующий день. Сейчас продолжаются поиски его 10-летнего товарища.