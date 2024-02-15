Несколько месяцев родственники из Дебёс спиливали ели и сосны в местном лесничестве

Дебёсы. Удмуртия. Двое родственников из Дебёс обвиняются в незаконной рубке древесины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным правоохранителей, 47-летний мужчина вместе с родственником на протяжении нескольких месяцев спиливали ели и сосны в Дебёсском лесничестве. Помимо этого, они похищали сухостойную древесину. Отмечается, что 47-летний обвиняемый организовывал всю деятельность, а его подельник выбирал место и увозил деревья.

В результате злоумышленники похитили более 177 куб. м древесины и сдали её на перерабатывающие предприятия. Полученные деньги они тратили на личные нужды.

Деятельность жителей Дебёс удалось пресечь в августе 2022 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений») и части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Все собранные материалы направлены в суд.