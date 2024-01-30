«Несанкционированная свалка» под Каракулино оказалась легальной перегрузочной площадкой

Каракулино. Удмуртия. Администрация Каракулинского района Удмуртии разъяснила возникновение новой «несанкционированной свалки» рядом с райцентром. Вопросом в соцсетях озадачился пользователь с ником «Сварог Ижевский», задав вопрос главе района Михаилу Белёвцеву под постом с анонсом прямого эфира.

«Каракулино в сторону села Вятское. А что это за новая свалка, Михаил Николаевич? Прошу направить на место представителей административной комиссии для фиксации нарушения правил благоустройства и наказания виновных», — обратился возмущённый житель.

Администрация Каракулинского района пояснила, что данное место является не несанкционированной свалкой, а вполне санкционированной перегрузочной площадкой мусоровозов.

«Данный земельный участок находится в аренде у ООО «Альянс-строй», который занимается вывозом мусора в районе. Перегрузочная площадка ограждена и необходима, чтобы мусор из контейнеров района вывозился вовремя и качественно. В районе работают мусоровозы небольшого размера, с перегрузочной площадки вывоз мусора осуществляется специализированной техникой. Во время снежных метелей, когда дороги были перекрыты, мусор с площадки не вывозился. На сегодняшний день перегрузочная площадка очищается, мусор увозят», — заверили в районной администрации.

Там подчеркнули, что всё то, что разлетелось, также будет собрано и вывезено.

«Сварог, по вашему обращению связались с ответственным лицом, срок очистки — 31 января. Спасибо за обращение!» — отметили в администрации Каракулинского района.