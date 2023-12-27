В декабре в Сарапульском районе зафиксировали 3 случая бешенства диких животных

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе за декабрь зафиксировали сразу три случая заболевания бешенством диких плотоядных животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Всего с начала 2023 года в регионе зафиксировали 12 случаев заболеваемости бешенством. Инфекцию подхватили 10 диких животных и двое домашних.

Отмечается, что в Удмуртии проходит вакцинация животных против бешенства. Препарат закупают за счет федерального бюджета. В 2023 году Удмуртия получила более 780 тыс. доз вакцины.

За 12 месяцев в регионе привили 91,5 тыс. собак и кошек, а также более 230 тыс. сельскохозяйственных животных. Помимо этого, ветеринары разложили в лесах республики 615,5 тыс. доз вакцины-приманки для иммунизации диких хищников.