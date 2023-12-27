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В декабре в Сарапульском районе зафиксировали 3 случая бешенства диких животных

10:30, 27 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В декабре в Сарапульском районе зафиксировали 3 случая бешенства диких животных
10:30, 27 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
211
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#бешенство\n#животные
Фото: unsplash.com (zhan zhang)
211
0

За год в регионе обнаружили 12 животных с этим заболеванием.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе за декабрь зафиксировали сразу три случая заболевания бешенством диких плотоядных животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. 

Всего с начала 2023 года в регионе зафиксировали 12 случаев заболеваемости бешенством. Инфекцию подхватили 10 диких животных и двое домашних.

Отмечается, что в Удмуртии проходит вакцинация животных против бешенства. Препарат закупают за счет федерального бюджета. В 2023 году Удмуртия получила более 780 тыс. доз вакцины.

За 12 месяцев в регионе привили 91,5 тыс. собак и кошек, а также более 230 тыс. сельскохозяйственных животных. Помимо этого, ветеринары разложили в лесах республики 615,5 тыс. доз вакцины-приманки для иммунизации диких хищников. 

10:30, 27 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
211
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#бешенство\n#животные