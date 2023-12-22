На двух участках  дорог Удмуртии появится металлическое ограждение от диких животных

Ижевск. Удмуртия. Металлические ограждения для защиты от диких животных установят на дорогах Удмуртии. Причиной стало учащение выхода лесных жителей на дороги, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов на своей странице «ВКонтакте».

«Все чаще на автомобильных дорогах стали фиксироваться встречи с дикими животными. Напоминаю о важности соблюдения скоростных ограничений, особенно в границах специальных дорожных знаков», — высказался министр.

Сетчатое металлическое ограждение появится на федеральной трассе М-7 у подъезда к Ижевску и Перми, а также на 2-м километре дороги «Игра-Глазов».

Также Денис Удалов напоминает, если во время поездки вы заметите дикое животное, нуждающееся в помощи, сообщите об этом специалистам министерства по телефону (3412) 72-34-41.

В случае столкновения обратитесь в Единую службу спасения по номеру 112.