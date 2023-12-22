Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

На двух участках  дорог Удмуртии появится металлическое ограждение от диких животных

11:21, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
На двух участках  дорог Удмуртии появится металлическое ограждение от диких животных
11:21, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
422
0
#дикие животные\n#ограждение\n#Удмуртия\n#дороги
Фото: arzik2
422
0

Его установят на федеральной трассе М-7 «Волга» у подъезда к Ижевску и Перми, а также на 2-м километре дороги «Игра-Глазов».

Ижевск. Удмуртия. Металлические ограждения для защиты от диких животных установят на дорогах Удмуртии. Причиной стало учащение выхода лесных жителей на дороги, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов на своей странице «ВКонтакте».

«Все чаще на автомобильных дорогах стали фиксироваться встречи с дикими животными. Напоминаю о важности соблюдения скоростных ограничений, особенно в границах специальных дорожных знаков», — высказался министр.

Сетчатое металлическое ограждение появится на федеральной трассе М-7 у подъезда к Ижевску и Перми, а также на 2-м километре дороги «Игра-Глазов».

Также Денис Удалов напоминает, если во время поездки вы заметите дикое животное, нуждающееся в помощи, сообщите об этом специалистам министерства по телефону (3412) 72-34-41.

В случае столкновения обратитесь в Единую службу спасения по номеру 112.

11:21, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
422
0
#дикие животные\n#ограждение\n#Удмуртия\n#дороги