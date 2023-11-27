Туристический семейный проект «Зима в Удмуртии» запустили 25 ноября

Ижевск. Удмуртия. Туристический семейный проект «Зима в Удмуртии» стартовал 25 ноября. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, теперь узнать всё о зимнем отдыхе в Удмуртии можно будет на одной площадке.

Глава региона Александр Бречалов рассказал гостям республики, представителям деловых сообществ, в том числе «Опора России», потенциальным инвесторам о развитии туризма в регионе. Если в 2022 году республику посетили 877 тысяч человек, то за полгода 2023 — уже 623 тысячи человек. Удмуртия стала регионом, где успешно ведётся развитие туристической инфраструктуры по нацпроекту: в построенных модульных отелях загрузка достигает 100%.

Александр Бречалов пригласил участников презентации на выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где республика представляет свой стенд «Мы из Удмуртии!», а 5 декабря состоится День Удмуртской Республики. Руководитель агентства по туризму УР Юлия Бадаш презентовала возможности семейного, а также событийного туризма в регионе, пригласив гостей на фестивали и праздники, включённые в Событийный календарь 2024 года.

На туристическом портале региона visitudmurtia.org запустили проект «Зима в Удмуртии», где жители и гости региона смогут увидеть, какие туристические объекты открыты зимой для посещения всей семьей, где предлагают специальные зимние программы, сезонные меню и акции, подобрать место отдыха в зависимости от запроса на спортивный, этно- или событийный туризм. Информированность о туристических продуктах повышается в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России.

Отметим, что потребность региона в подобной площадке связана с растущей популярностью самостоятельного туризма (по статистике ВЦИОМ, до 49% российских туристов в 2023 году — самостоятельные автотуристы, путешествующие в одиночку, компаниями или семьёй). В настоящий момент в проект включены порядка 30 туристических объектов в городах и районах Удмуртии.

Здесь есть туробъекты, которые становятся центрами притяжения именно в зимний период. Например, «Деревня Хаски», где с установлением снежного покрова до весны действует туристическая программа катания в санях на ездовых собаках, которая интересна и для организованного детского туризма, и для самостоятельного семейного.

Или база отдыха «BiathlonVillage», где не только созданы лыжные трассы, но и по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» построен глэмпинг из модульных домиков. Туристы могут приехать сюда на выходные или новогодние каникулы и отдохнуть в спортивном стиле с новым качеством туристической услуги, когда от места ночёвки до лыжни не нужно добираться на транспорте. Или самые большие в республике благоустроенные катки.

Также проект «Зима в Удмуртии» будет содержать информацию о туристических центрах, музеях под открытым небом и парках с насыщенной событийной программой в разных уголках Удмуртии — турцентре «Варяжская дружина» в Воткинском районе, этно-парке «ДондыДор» в Глазовском районе, архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» в Завьяловском районе.

Больше всего объектов, включённых в проект, — туристические точки всероссийского и межрегионального значения, такие как музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске, Государственный зоопарк Удмуртии, «Резиденция Бабы Яги» в Граховском районе. Проект напоминает, что в большинстве локаций, куда основной поток туристов устремляется в тёплое время года, есть насыщенные, способные привлечь гостей со всей республики и других регионов, зимние программы.

«В Событийном календаре Удмуртии 3 больших зимних события. Это семейный фестиваль «Сказочные гости на родине Тол Бабая» (0+), гастрофестиваль «Всемирный день пельменя» (0+) и Лыжный марафон имени Г. А. Кулаковой (0+). Но ими потенциал зимнего туризма в Удмуртии не исчерпывается. Нам есть, чем привлекать и внутренних, и въездных туристов каждую зимнюю неделю. Проект «Зима в Удмуртии» поможет людям сориентироваться в событиях и туристических объектах, спланировать отдых в нашей республике не только в новогодние каникулы, но в любой отрезок времени с декабря по март, узнать больше о специальных зимних проектах на популярных туристических объектах», — рассказала руководитель Агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.