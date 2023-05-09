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В деревне Старые Копки в Удмуртии закончили строительство моста на высоте трех метров

15:50, 09 мая, 2023
В деревне Старые Копки в Удмуртии закончили строительство моста на высоте трех метров
15:50, 09 мая, 2023
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#Селты\n#Удмуртия\n#мост\n#животные
Фото: vk.com/v.a.protopopov
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На уровне крон деревьев можно наблюдать за дикими животными.

Селты. Удмуртия. В парке «Дикий» в Селтинском районе достроили мост на высоте трех метров. Об этом рассказал в своих соцсетях председатель Совета депутатов «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» Александр Однолько. 

Мост находится в деревне Старые Копки. «За 4 года усилий администрации, спонсоров, активных жителей, работников культуры, удалось построить 500 метров тропы в диком лесу. С высоты тропы можно увидеть кабанов, оленей и косулю (если повезёт). Просто прогуляться по тропе на уровне крон деревьев в весеннюю погоду и послушать шум ветра», — написал Однолько своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

После строительства уже убраны все оставшиеся материалы, сообщается на странице парка «Дикий» в соцсетях. 

Отметим, Копкинский парк диких животных, находящий в 150 км от Ижевска, является одной из точек проекта «ДаУР!».

15:50, 09 мая, 2023
241
0
#Селты\n#Удмуртия\n#мост\n#животные