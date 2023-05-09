В деревне Старые Копки в Удмуртии закончили строительство моста на высоте трех метров

Селты. Удмуртия. В парке «Дикий» в Селтинском районе достроили мост на высоте трех метров. Об этом рассказал в своих соцсетях председатель Совета депутатов «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» Александр Однолько.

Мост находится в деревне Старые Копки. «За 4 года усилий администрации, спонсоров, активных жителей, работников культуры, удалось построить 500 метров тропы в диком лесу. С высоты тропы можно увидеть кабанов, оленей и косулю (если повезёт). Просто прогуляться по тропе на уровне крон деревьев в весеннюю погоду и послушать шум ветра», — написал Однолько своей странице в соцсети «ВКонтакте».

После строительства уже убраны все оставшиеся материалы, сообщается на странице парка «Дикий» в соцсетях.

Отметим, Копкинский парк диких животных, находящий в 150 км от Ижевска, является одной из точек проекта «ДаУР!».