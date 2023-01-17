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Водитель «УРАЛа» проведет почти 3 года в колонии за смертельное ДТП на трассе в Удмуртии

13:29, 17 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Водитель «УРАЛа» проведет почти 3 года в колонии за смертельное ДТП на трассе в Удмуртии
13:29, 17 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Игра\n#Удмуртия\n#суд\n#ДТП\n#смерть
Фото: elements.envato.com
154
0

От полученных травм скончались 2 пассажира, в числе которых был ребенок.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе осудили местного жителя, по вине которого в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Вечером в октябре 2021 года обвиняемый ехал на «УРАЛе» с полуприцепом. Мужчина не справился с управлением автомобиля и остановился на нерегулируемом перекрестке дороги «М-7 Волга, подъезд к городам Ижевск и Пермь» на неосвещенном участке. Грузовик занял полосы движения обоих направлений. В результате в машину врезались два легковых автомобиля. 

В аварии пострадали 2 пассажира, один из которых — малолетний ребенок. От полученных повреждений они скончались в этот же день.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2-х лиц»). 

Игринский районный суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор пока в законную силу не вступил. 

13:29, 17 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Игра\n#Удмуртия\n#суд\n#ДТП\n#смерть