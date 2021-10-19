В Удмуртии возбудили уголовное дело после гибели девушки и ребёнка в крупном ДТП

Ещё трое человек получили травмы.



Игра. Удмуртия. По факту крупного ДТП в Удмуртии, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Расследование ведётся по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, ДТП произошло на территории Игринского района в понедельник, 18 октября. Установлено, что 37-летний водитель грузовика «Урал» с полуприцепом столкнулся с «Шевроле Лачетти», которым управлял 27-летний мужчина, и с «Рено Дастер» под управлением мужчины 39 лет. Большегруз выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество легковушке.

Находившиеся в «Шевроле» девушка 23 лет и двухлетний мальчик погибли на месте. Трое человек получили травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Расследование взято на контроль республиканской прокуратурой. Если водителя фуры признают виновным, ему может грозить до 7 лет лишения свободы.