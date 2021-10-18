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Двухлетний мальчик и девушка погибли в аварии с грузовиком в Удмуртии

22:15, 18 октября, 2021
Анна Торхова
Двухлетний мальчик и девушка погибли в аварии с грузовиком в Удмуртии
22:15, 18 октября, 2021
Анна Торхова
534
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
534
0

Три человека пострадали.

Игра. Удмуртия. Два человека погибли в ДТП в Игринском районе Удмуртии вблизи деревни Лонки-Ворцы. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии. 

Авария произошла вечером 18 октября. Водитель «Урала» при выезде с второстепенной дороги не уступил движущимся по главной дороге авто и столкнулся с «Шевроле Лачетти» и «Рено Дастер».

В результате ДТП погиб двухлетний мальчик и девушка 1998 года рождения, которые находились в «Шевроле». Водителя легковушки увезли в больницу. Водителю и пассажиру «Рено» оказали медицинскую помощь. 

Устанавливаются обстоятельства аварии, на участке организовано реверсивное движение. 

22:15, 18 октября, 2021
Анна Торхова
534
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
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