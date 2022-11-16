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Зараженную бешенством дикую лису обнаружили в подсобном хозяйстве в Удмуртии

11:00, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
Зараженную бешенством дикую лису обнаружили в подсобном хозяйстве в Удмуртии
11:00, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#животные\n#бешенство\n#вакцинация\n#заболевание
Фото: unsplash.com
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Животным ввели вакцину от заболевания.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии была замечена дикая лиса, зараженная бешенством. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.

Лиса зашла в личное подсобное хозяйство в селе Шевырялово. В результате в районе специалисты установили новый очаг бешенства среди диких животных. 

Государственная ветеринарная служба уже вакцинировала всех восприимчивых в хозяйстве животных, установила наблюдение, а также специалисты дезинфицировали место, где нашли больную бешенством лису.

Это заболевание также опасно и для людей, смертность от него составляет 100%.

11:00, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
230
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#животные\n#бешенство\n#вакцинация\n#заболевание