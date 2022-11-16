Зараженную бешенством дикую лису обнаружили в подсобном хозяйстве в Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии была замечена дикая лиса, зараженная бешенством. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.

Лиса зашла в личное подсобное хозяйство в селе Шевырялово. В результате в районе специалисты установили новый очаг бешенства среди диких животных.

Государственная ветеринарная служба уже вакцинировала всех восприимчивых в хозяйстве животных, установила наблюдение, а также специалисты дезинфицировали место, где нашли больную бешенством лису.

Это заболевание также опасно и для людей, смертность от него составляет 100%.