Почти 70 случаев мышиной лихорадки зарегистрировали в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. С января по июнь 2024 года в Удмуртии зарегистрировали 69 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Показатель заболеваемости составляет 4,69 на 100 тыс. населения. Отмечается, что в 2023 году за аналогичный период времени было зафиксировано 152 случая ГЛПС.

В числе пациентов жители Ижевска, Можги, Воткинска и 11 районов Удмуртии. Больше всего заболевших выявили в Кизнерском районе — 13 пациентов и Сюмсинском районе — 7.

Предполагается, что в 44 случаях люди заболели бытовым путем, в 15 случаях — из-за посещения садоогородов, и в 10 случаях — после посещения леса.

Отмечается, что погодные условия в 2024 году в Удмуртии благоприятно сказались на численности и выживаемости грызунов. Природные очаги мышиной лихорадки в регионе остаются в активном состоянии. Эпидемиологический прогноз по ГЛПС на вторую половину года пока неблагоприятный.