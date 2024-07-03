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Почти 70 случаев мышиной лихорадки зарегистрировали в Удмуртии в 2024 году

16:20, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Почти 70 случаев мышиной лихорадки зарегистрировали в Удмуртии в 2024 году
16:20, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
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#Удмуртия\n#мышиная лихорадка\n#заболевание
Фото: unsplash.com (Ryan Stone)
18
0

Чаще всего болезнь подхватывали жители Кизнерского района.

Ижевск. Удмуртия. С января по июнь 2024 года в Удмуртии зарегистрировали 69 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Показатель заболеваемости составляет 4,69 на 100 тыс. населения. Отмечается, что в 2023 году за аналогичный период времени было зафиксировано 152 случая ГЛПС. 

В числе пациентов жители Ижевска, Можги, Воткинска и 11 районов Удмуртии. Больше всего заболевших выявили в Кизнерском районе — 13 пациентов и Сюмсинском районе — 7. 

Предполагается, что в 44 случаях люди заболели бытовым путем, в 15 случаях — из-за посещения садоогородов, и в 10 случаях — после посещения леса. 

Отмечается, что погодные условия в 2024 году в Удмуртии благоприятно сказались на численности и выживаемости грызунов. Природные очаги мышиной лихорадки в регионе остаются в активном состоянии. Эпидемиологический прогноз по ГЛПС на вторую половину года пока неблагоприятный. 

16:20, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Удмуртия\n#мышиная лихорадка\n#заболевание