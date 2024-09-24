Врачи Удмуртии рассказали, чем питаться для сохранности здоровья сердца

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии рассказали о лучших блюдах для сохранения здорового сердца. Об этом сообщает Минздрав республики.

По данным кардиологов, в Удмуртии на учёте с сердечно-сосудистыми заболеваниями состоит около 340 тысяч человек. За восемь месяцев 2024 года врачи выявили свыше 11 тыс. случаев патологии сердца и сосудов.

«Белки являются основным «строительным» материалом для формирования новых клеточных структур, в том числе, сердечной мышцы и стенок сосудов. Особенно это важно на фоне атеросклеротических поражений сердца и для формирования новых сосудов при выраженной «закупорке» старых артерий холестериновыми бляшками», — поделилась заведующая отделением медицинской профилактики, кардиолог Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина.

Врач рассказала, что мясо должно быть нежирным или даже постным, сверпостным. Среди таких видов: телятина, говядина, курица, индейка без кожи и крольчатина.

«Рыба более полезна, наоборот жирная, ввиду содержания в ней омега-3 и омега-6 жирных кислот, снижающих «плохой» холестерин крови. Рекомендуем треску, камбалу, путассу, тунец, скумбрию, сардины, лосось, форель, сельдь», — рассказала Светлана Шабардина.

Также важны для здоровья сердца в рационе должны быть овощи. Специалисты предлагают обратить внимание на капусту, сладкий перец, морковь, бахчевые культуры (тыква, кабачок, патиссон, огурец, арбуз), томаты, баклажаны, свёклу, репу, редис и редьку. Отмечается, что потребление картофеля следует ограничить до одного-двух раз в день из-за большого содержания углеводов. Есть макаронные и хлебобулочные изделия советуют только из твёрдых сортов пшеницы.

Помимо этого, благотворно на здоровье кардиосистемы скажется потребление «серых» каш — гречневой, перловой, ячневой и овсяной. Полезны будут также содержащие большое количество растительного белка бобовые, среди которых: чечевица, нут, бобы, горох и фасоль. Внимание следует обратить и на фрукты с ягодами.

«Масло — предпочтительнее растительного происхождения не более 2-3 столовых ложек в день. Полезнее всего масло первого холодного отжима: оливковое, кунжутное, рапсовое, подсолнечное. Масло животного происхождения (сливочное, топленое) можно употреблять крайне редко и не более 5-10 граммов в день, особенно при наличии атеросклероза», — сообщила кардиолог.