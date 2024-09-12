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Стационарной помощи однозначно хватит: в Минздраве Удмуртии прокомментировали рост заболеваемости ковидом

09:51, 12 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Стационарной помощи однозначно хватит: в Минздраве Удмуртии прокомментировали рост заболеваемости ковидом
09:51, 12 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
241
0
#ковид\n#Минздрав Удмуртии\n#заболевание\n#дети
Фото: ИА «Сусанин»
241
0

Примерно 90 человек в день заболевают коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии хватит стационарной помощи для больных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в ходе брифинга 11 сентября.

«У нас есть выделенные койки в рамках республиканской инфекционной больницы, которые сейчас свободны. Это связано с тем, что большинство пациентов лечатся амбулаторно», — рассказал доктор Багин. Также он сообщил, что на данный момент в республике ковидом заболевает по 90 человек в день. По словам министра, болезнь переходит в статус сезонных заболеваний.

Вместе с тем, Сергей Багин прокомментировал вопрос о будущем молочной кухни в Глазове. Напомним, ранее сообщалось, что на кухне сломалось оборудование

«Готовые смеси из этой кухни получали 34 ребёнка, и мы продолжим обеспечивать их едой. Будет ли восстановлена работа кухни — пока не скажу. Сейчас определяются глубина и масштаб бедствия, то есть сколько средств нужно, чтобы вернуть объект в работу. Если это будет возможно и экономически выгодно, то, конечно, кухня заработает вновь», — пояснил министр здравоохранения Удмуртии.

09:51, 12 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
241
0
#ковид\n#Минздрав Удмуртии\n#заболевание\n#дети