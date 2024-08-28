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Врачи Ижевска прооперировали подростка, который из-за редкого заболевания не мог глотать пищу

10:30, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи Ижевска прооперировали подростка, который из-за редкого заболевания не мог глотать пищу
10:30, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
329
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#операция\n#подростки\n#заболевание
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
329
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Мальчика более полугода мучил кашель, затруднённое глотание, рвота и повышенная температура тела.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Ижевска спасли подростка, который не мог самостоятельно глотать пищу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

12-летнего мальчика более полугода беспокоили кашель, затрудненное глотание, повышение температуры тела до 39 градусов, рвота днём, ночью и после приёма твердой пищи. За эти месяцы он потерял 7 кг.

В результате родители подростка обратились в Республиканскую детскую клиническую больницу в Ижевске. После осмотра ребёнку поставили диагноз «пневмония», и его госпитализировали. Также на спиральной компьютерной томографии врачи обнаружили ахалазию кардии 2 степени, из-за которой и развилась пневмония.

«Ахалазия кардии — редкое нервно-мышечное заболевание, при котором нарушается прохождение пищи и жидкости по пищеводу в желудок. Ахалазия развивается в результате повреждения нервных клеток пищевода, регулирующих его двигательную активность. Пищевод со временем парализуется, расширяется и теряет способность пропускать пищу в желудок», — пояснил заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин.

Данное заболевание можно лечить оперативным путем — лапароскопическим оперативным вмешательством. Хирурги РДКБ провели такую операцию на пищеводе мальчика с минимальным хирургическим вмешательством. В результате пациент вскоре после операции смог питаться твердой пищей, а на седьмой день его выписали домой. 

Главный внештатный педиатр Минздрава Удмуртии Наталья Ермолаева отмечает, что в подростковом возрасте происходит гормональная перестройка организма, и это может послужить толчком для дебюта некоторых заболеваний или состояний. Поэтому в этом возрасте ребятам стоит придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться и регулярно проходить медосмотры. 

10:30, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
329
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#операция\n#подростки\n#заболевание