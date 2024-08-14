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Охотники в Киясовском районе добыли медведя, мясо которого было заражено

13:38, 14 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Охотники в Киясовском районе добыли медведя, мясо которого было заражено
13:38, 14 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
745
0
#Удмуртия\n#заболевание\n#охота
Фото: Главное управление ветеринарии Удмуртии
745
0

Лабораторные исследования показали наличие личинок трихинелл.

Киясово. Удмуртия. В начале августа на территории Киясовского района охотники добыли медведя, который оказался заражен трихинеллёзом. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Специалисты ветслужбы провели экспертизу мяса животного в лаборатории и обнаружили личинки трихинелл. 

Трихинеллёз – это тяжелое паразитарное заболевание, нередко сопровождающееся летальным исходом, вызываемое мелкими круглыми червями (трихинеллами), рассказали в Главном управлении ветеринарии.

Из-за выявления трихинеллёза в Киясовском районе установили ограничения, а зараженную тушу медведя весом около 200 кг пришлось сжечь.

Госветслужба напоминает, что перед употреблением мяса дикого животного его необходимо предоставить в ветеринарные учреждения для проведения оценки на пригодность употребления туши в пищу.

13:38, 14 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
745
0
#Удмуртия\n#заболевание\n#охота