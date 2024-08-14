Охотники в Киясовском районе добыли медведя, мясо которого было заражено

Киясово. Удмуртия. В начале августа на территории Киясовского района охотники добыли медведя, который оказался заражен трихинеллёзом. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Специалисты ветслужбы провели экспертизу мяса животного в лаборатории и обнаружили личинки трихинелл.

Трихинеллёз – это тяжелое паразитарное заболевание, нередко сопровождающееся летальным исходом, вызываемое мелкими круглыми червями (трихинеллами), рассказали в Главном управлении ветеринарии.

Из-за выявления трихинеллёза в Киясовском районе установили ограничения, а зараженную тушу медведя весом около 200 кг пришлось сжечь.

Госветслужба напоминает, что перед употреблением мяса дикого животного его необходимо предоставить в ветеринарные учреждения для проведения оценки на пригодность употребления туши в пищу.