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Продолжительные дожди пройдут в Удмуртии 2 сентября

07:15, 02 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Продолжительные дожди пройдут в Удмуртии 2 сентября
07:15, 02 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
375
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: @arzik2
375
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Воздух прогреется до +21 градуса.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 2 сентября, в Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике со ссылкой на Гидрометцентр региона.

Отмечается, что в северных, северо-западных районах преимущественно без осадков, в центральных районах временами небольшие дожди, в южных, юго-восточных районах продолжительные дожди. Ветер западный, юго-западный днём 8-13 метров в секунду. Резкое похолодание. Температура воздуха днём +16…+21 градусов Цельсия.

Атмосферное давление 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 69%.

07:15, 02 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
375
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии