Продолжительные дожди пройдут в Удмуртии 2 сентября

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 2 сентября, в Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике со ссылкой на Гидрометцентр региона.

Отмечается, что в северных, северо-западных районах преимущественно без осадков, в центральных районах временами небольшие дожди, в южных, юго-восточных районах продолжительные дожди. Ветер западный, юго-западный днём 8-13 метров в секунду. Резкое похолодание. Температура воздуха днём +16…+21 градусов Цельсия.

Атмосферное давление 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 69%.