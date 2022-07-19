Построенный по просьбе воспитанников детский сад в деревне Старая Игра Граховского района откроет двери в новом учебном году

Грахово. Удмуртия. В деревне Старая Игра Граховского района завершается строительство культурно-спортивного комплекса, в здании также разместятся две группы детского сада. Накануне на объекте побывал глава Удмуртии, Александр Бречалов оценил труд строителей, наполнение нового здания, а также встретился с жителями деревни.

Своими проблемами жители Старой Игры поделились с Александром Бречаловым в апреле 2019 года, во время визита главы региона в Граховский район. Главной болевой точкой деревни был детский сад, на тот момент его посещали 22 ребенка.

Как рассказала заведующая Староигринским детским садом Галина Крестьянинова, здание учреждения было возведено в 1980 году и уже давно потеряло первоначальный облик, не говоря о техническом состоянии.

Старые деревянные окна и двери не держали тепло, осыпалась штукатурка, в группы дети попадали через неотапливаемые сени. Трещины в стенах и потолке сотрудники учреждения латали скотчем, кухня и прачечная располагались в соседних зданиях. Облупившаяся веранда, деревянная горка и клумбы из старых покрышек – вряд ли это можно было назвать украшением площадки для прогулок на территории садика.

Построить новый детский сад с игровой площадкой и качелями главу республики попросили и сами воспитанники. Один из них, Алеша Овсянников, прямо спросил руководителя региона: «Александр Владимирович, когда у нас будет новый детский садик?».

Спустя три года Александр Бречалов отчитался перед юными «заказчиками» – детский сад в Старой Игре планируется сдать уже к новому учебному году. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Мы построили, как обещали. Алексей, правда, не дождался, в школу пошел (сейчас Алеше Овсянникову уже 9 лет, — прим. ред.). Но в качестве компенсации к детскому саду мы построили еще и дом культуры, и спортивный зал», – рассказал на встрече с ребятами и жителями деревни Александр Бречалов.

Вопрос социальной инфраструктуры в Старой Игре решили именно комплексно. Под одной крышей в новом здании разместятся культурно-досуговый центр со зрительным залом на 120 мест, спортивный зал, фельдшерско-акушерский пункт и, как и было обещано главой республики маленьким староигринцам, новый детский сад на 35 мест с современной игровой площадкой.

Напомним, за последние 5 лет в Удмуртии введено в эксплуатацию 52 новых детских сада. О том, как модернизируется и пополняется материальная база учреждений образования республики, можно узнать на сайте удмуртияменяется.рф.