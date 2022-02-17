В УФСИН Удмуртии появились два щенка восточно-европейской овчарки

Ижевск. Удмуртия. В УФСИН России по Удмуртской Республике поступили 2 щенка восточно-европейской овчарки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Щенков привезли из племенного питомника служебного собаководства Пермского института ФСИН России. Малыши из одного помета, имеют черно-палевый окрас. Через несколько дней щенкам исполнится по 5 месяцев.

Кобель по кличке Редбул будет работать в исправительной колонии №12 в Сарапуле, а девочка Рига останется в Ижевске в воспитательной колонии для несовершеннолетних осужденных.

Щенков закрепят за кинологами, за год они пройдут курс дрессировки по общеразыскному профилю. Затем собаки будут помогать кинологам выполнять служебные задачи.

Напомним, что 7 щенков немецкой овчарки были привезены в Удмуртию в августе 2021 года для службы в колониях и СИЗО. И еще 4 щенка поступили на службу в кинологические подразделения УФСИН Удмуртии в декабре минувшего года.

Сейчас жители Удмуртии могут выбрать лучшего кинолога и его помощника.