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В УФСИН Удмуртии появились два щенка восточно-европейской овчарки

15:00, 17 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В УФСИН Удмуртии появились два щенка восточно-европейской овчарки
15:00, 17 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#собаки\n#УФСИН
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике
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Мальчик будет работать в Сарапуле, а девочка останется служить в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В УФСИН России по Удмуртской Республике поступили 2 щенка восточно-европейской овчарки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Щенков привезли из племенного питомника служебного собаководства Пермского института ФСИН России. Малыши из одного помета, имеют черно-палевый окрас. Через несколько дней щенкам исполнится по 5 месяцев.

Кобель по кличке Редбул будет работать в исправительной колонии №12 в Сарапуле, а девочка Рига останется в Ижевске в воспитательной колонии для несовершеннолетних осужденных. 

Щенков закрепят за кинологами, за год они пройдут курс дрессировки по общеразыскному профилю. Затем собаки будут помогать кинологам выполнять служебные задачи.

Напомним, что 7 щенков немецкой овчарки были привезены в Удмуртию в августе 2021 года для службы в колониях и СИЗО. И еще 4 щенка поступили на службу в кинологические подразделения УФСИН Удмуртии в декабре минувшего года.

Сейчас жители Удмуртии могут выбрать лучшего кинолога и его помощника.

15:00, 17 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
299
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#собаки\n#УФСИН