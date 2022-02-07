Жители Удмуртии смогут выбрать лучшего кинолога уголовно-исполнительной системы республики

Ижевск. Удмуртия. УФСИН России по Удмуртской Республике предлагает жителям Удмуртии выбрать лучшего кинолога УИС республики и его четвероногого помощника. Ко Дню работника уголовно-исполнительной системы, который ежегодно отмечается 12 марта, в группе «Сусанин» в соцсети «ВКонтакте» стартовало голосование. Итоги будут подведены 4 марта.

Победителем станет один из 12 инструкторов и его верный пес, набравшие наибольшее число голосов пользователей.

Альберт Багаутдинов и Динго

Альберт Равилевич — старший инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны исправительной колонии №1. В уголовно-исполнительной системе служит с 2016 года.

Коллеги отзываются о нем как о блестящем кинологе, постоянно совершенствующем свои знания, он всегда готов помочь в дрессировке и воспитании служебных собак. Альберт Багаутдинов является победителем конкурса профессионального мастерства среди специалистов-кинологов УФСИН 2021 года.

Его постоянная спутница на службе — трехлетняя бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Динго. Серьезная, очень подвижная, сообразительная и прекрасно поддающаяся дрессировке.





Борис Петров и Гранат

Петров Борис Петрович — старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны исправительной колонии №3. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 2008 году. Вместе с ним сегодня на страже правопорядка стоит его служебная собака, немецкая овчарка по кличке Гранат Из Стражей Великой Реки.

В прошлом году Борис Петров вместе с Гранатом помогли полицейским найти пропавшую женщину. Жительница села Каркалай, где дислоцируется колония, ушла из дома и не вернулась. Безошибочно выйти на след служебному псу помогла вещь, принадлежащая потерявшейся женщине. Гранат направился в сторону леса и вывел группу, ведущую поиски, к пруду. Женщина была обнаружена живой и невредимой недалеко от места, обозначенного служебной собакой. На поиски кинологом и его служебной собакой было затрачено полтора часа.

Борис Петров неоднократно принимал участие в соревнованиях ФСИН России, УФСИН России по Удмуртской Республике на звание «Лучшего специалиста-кинолога УФСИН по Удмуртской Республике». Три года подряд побеждал в личном зачете в соревнованиях по виду состязания «Общеразыскной профиль». За достижение высоких показателей в служебной деятельности, усердие и профессионализм, проявленные при исполнении должностных обязанностей, награжден почетной грамотой директора ФСИН России.

Свою разыскную собаку Граната кинолог характеризует как активного, беспрекословно выполняющего команды напарника.





Александр Максимов и Джесси

Трудовой путь Александр Вячеславович начал с должности инструктора-кинолога кинологического отделения лечебно-исправительного учреждения № 4 УФСИН России по Удмуртской Республике. На службу в уголовно-исполнительную систему пришел вместе со своей воспитанницей, немецкой овчаркой по кличке Джесси. Вместе заступали в караул, выполняли задачи по охране объекта и недопущению побега. Александр Максимов и Джесси выступали на соревнованиях по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство УФСИН по Удмуртской Республике. Соревнования проводились по следующим дисциплинам: общий курс дрессировки, обыск объекта, обыск транспортных средств, выборка человека и вещи, лобовая атака, следовая работа. Здесь они неоднократно занимали командные и личные призовые места, а также участвовали в показательных выступлениях в детских садах и школах Ижевска.

В 2015 году после сдачи контрольно-проверочных занятий на отлично Александр Максимов был переведен на должность старшего инструктора-кинолога.

Сегодня Джесси находится на заслуженном отдыхе. «Живет она, конечно же, со мной, так как она — один из членов моей семьи, — рассказывает Александр. — Джесси не единственный мой четвероногий друг. Два года назад к нам присоединился Викинг, тоже немецкая овчарка. В 2021 году успешно завершили полный курс профессиональной подготовки по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в учебном центре УФСИН России по Тульской области. На данный момент работа заключается в проведении поисковых мероприятии на объектах УФСИН по Удмуртской Республике по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Викинг уже участвовал на соревнованиях, где занял первое место по общему курсу дрессировки. Будем продолжать нарабатывать навыки. Главное — терпение, трудолюбие, желание работать в этой сфере и любовь к собакам».





Андрей Шадрин и Ральф

Андрей Алексеевич — старший инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны исправительной колонии №5, служит в уголовно-исполнительной системе с 2012 года. Любит свою работу и является настоящим профессионалом в выбранной профессии, добросовестно относится к своим должностным обязанностям. Является лучшим специалистом-кинологом учреждения.

Постоянно повышает свои профессиональные навыки, оказывает практическую помощь в подготовке молодого поколения специалистов-кинологов.

Со своей служебной собакой по кличке Ральф породы немецкая овчарка регулярно выступает на соревнованиях и отстаивает честь учреждения. В 2017 году Ральф стал лучшим по выполнению норматива «обыск местности» и «обыск транспорта». Андрей и Ральф честно и ответственно несут службу в уголовно-исполнительной системе и стоят на страже правопорядка.





Айрат Закиров и Марта

В уголовно-исполнительной системе Айрат Альфатович служит около 12 лет. Вместе с ним на страже правопорядка стоит его верная спутница, служебная собака по кличке Марта. Её Айрат Закиров взял на воспитание еще щенком. Сегодня они несут службу в исправительной колонии №6. За время несения службы вместе они завоевали множество наград и благодарностей. Также Айрат Закиров награжден медалью «За отличие в службе» III степени.

Айрат Закиров обладает большим багажом профессиональных знаний и всегда находится в курсе последних событий в области кинологии. К исполнению должностных обязанностей относится добросовестно. В работе не считается с личным временем, всегда находит время заниматься со своим любимым питомцем. При выполнении поставленных задач проявляет разумную инициативу, быстро и правильно ориентируется в сложившейся оперативной обстановке. Постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. Свой практический и теоретический опыт, знания, умения и навыки передает молодым сотрудникам. Готов к работе в любых условиях, в том числе в личное время.

Регулярно проводит со своей служебной собакой занятия по дрессировке и этому же учит молодых кинологов, прививает любовь к избранной профессии. Ежегодно принимает участие в лично-командных соревнованиях по многоборью среди специалистов-кинологов кинологической службы УФСИН России по Удмуртской Республике со служебными собаками.

Антон Шиврин и Крис

В уголовно-исполнительной системе Антон Владимирович — старший инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны исправительной колонии №7 — служит более 10 лет. Главным его помощником по службе является немецкая овчарка по кличке Крис. «Подвижный, активный, охотно играет, спокойно относится к громким звуковым раздражителям», — так характеризует свою собаку Антон Шиврин.

Главное в работе кинолога — терпение и выносливость. Порой работать приходится по шесть-восемь, а то и больше часов, практически без перерывов. 3 октября 2021 года Антон Шиврин вместе с Крисом помогли полицейским найти пропавшего в лесу 20-летнего мужчину. На след пропавшего служебная собака вышла в 19:00. Путь начался от дома молодого человека, на чьи поиски была направлена группа. Крис проработал запаховый след протяженностью 6-10 км и вывел группу в деревню Динтем-Вамья. Спустя 15 минут служебная собака вышла к станции Областная, к железнодорожным путям, где недалеко был обнаружен пропавший. Поиски завершились в третьем часу ночи.





Денис Мосолов и Шелби

Денис Леонидович поступил в исправительную колонию №8 на должность младшего инспектора отдела охраны в июле 2014 года. Но спустя некоторое время был переведен специалистом-кинологом. Руководство не ошиблось — Денис стал отличным специалистом.

Первое время со своим питомцем, служебной собакой по кличке Антенор Хоф Шелби, Денис Мосолов проводил работу не только в будни, но и в выходные посвящал время будущему четвероногому бойцу. После активных тренировок Денис Мосолов не раз выступал со своим питомцем на соревнованиях среди специалистов-кинологов регионального управления ФСИН России.

Наталья Христофорова и Тор

Наталья Валерьевна — старший инструктор кинологической группы отдела охраны Ижевской воспитательной колонии. Кинологом в УИС начала служить в 2002 году и уже спустя два года впервые выступила на соревнованиях «Лучший специалист-кинолог УФСИН России по Удмуртской Республике». В 2015 году стала победительницей этого конкурса и получила звание лучшего кинолога УФСИН.

Вместе с ней службу несет ее четвероногий напарник, ротвейлер Экслибрис Фалько Рус Ярл (Тор). Девятилетний пес мотивирован в работе, четко выполняет команды, определяет, где «свой» и «чужой». Обожает следовую работу и нормативы с задержанием. «На службе — «зверь», дома — «котёнок», — отзывается о своей служебной собаке Наталья.

Имеет выставочные оценки и титулы: JСАС Лучший юниор; 4*САС Победитель класса; 4*Чемпион РКФ; 4*Лучший кобель; Лучший представитель породы; Чемпион России. Сертификаты по рабочим качествам: ОКД 2; ЗКС 2; ВН; ИПО 1 (г. Казань, судья Саяпов Р.А.); ИПО 2 (г. Ижевск, судья Мацкив Т.В.); ИПО 3 (г. Бобров, судья Tero Oravasaari).

Влад Газиев и Цамп

Молодой перспективный сотрудник кинологической группы исправительной колонии №12 Влад Энвериевич в уголовно-исполнительной системе работает совсем недавно, с мая 2021 года. С каждым днём его показатели в дрессировке полуторагодовалого четвероногого друга по кличке Зильбер Лайн Цамп только улучшаются. Влад Газиев занимается с Цампом с шестимесячного возраста. В помощь молодому специалисту приходят опытные коллеги и специальная литература по дрессировке собак.

Влад со своей собакой прошли обучение в учебном центре УФСИН России по Республике Мордовия, где молодой кинолог приобрёл ценные знания, познакомился с кинологами со всей России и понял, что не ошибся с выбранной профессией. В течение лета Влад и Цамп совершали ежедневные пробежки, начиная с небольших дистанций до расстояний более 10 км. Влад Газиев очень ответственно относится к своему питомцу, есть настоящая дружеская связь между ним и собакой.

Марат Латыпов и Марго

С 1999 года по сегодняшний день Марат Фоатович служит в отделе по конвоированию УФСИН России по Удмуртской Республике в должности старшего инструктора-кинолога. Является лучшим специалистом-кинологом отдела по конвоированию на протяжении нескольких лет, наиболее опытным и профессиональным сотрудником кинологической группы, ведет наставническую работу с молодыми специалистами-кинологами. Принимает участие в показательных выступлениях со служебной собакой по общему и специальному курсу для учащихся школ города Ижевска и детей сотрудников учреждения на культурно-досуговых мероприятиях.

Марат Латыпов участвует в соревнованиях по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками на звание «Лучшего специалиста-кинолога УФСИН России по Удмуртской Республике», где неоднократно занимал призовые места в личном и командном зачете со своей немецкой овчаркой по кличке Марго, которую сам воспитал и подготовил к служебной деятельности.

Анатолий Деришев и Генератор Идей

Трудовой путь Анатолия Сергеевича — старшего инструктора-кинолога кинологического отделения отдела охраны следственного изолятора №1 начался с июня 2005 года. За период службы он зарекомендовал себя с положительной стороны.

В своей работе Анатолий Деришев отличается высокой исполнительностью, своевременностью выполнения поставленных задач. Принимает активное участие в воспитании и обучении молодых сотрудников в период их становления на службе.

В 2021 году прошел курсы повышения квалификации с разыскной собакой породы бельгийская овчарка по кличке Генератор Идей на базе Учебного центра УФСИН России по Республике Мордовия.

За достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности неоднократно поощрялся правами начальника учреждения. В прошлом году во втором этапе по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками Генератор Идей показал лучший результат в номинации «Обыск объекта». Благодаря Анатолию Деришеву и его разыскной собаке команда СИЗО-1 заняла третье командное место среди учреждений УФСИН России по Удмуртской Республике.

Дмитрий Будин и Олли Фрамер

Дмитрий Георгиевич — старший инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны следственного изолятора №2, в уголовно-исполнительной системе служит с 2005 года. По служебно-боевой подготовке имеет отличные оценки, а также квалификационную категорию «мастер».

Со своей служебной собакой по кличке Олли Фрамер Дмитрий Будин по распоряжению начальника учреждения неоднократно помогал межмуниципальному отделу МВД России «Глазовский» в оперативно-разыскных мероприятиях. Один из таких случаев произошел в июне 2019 года. Дмитрий Будин со служебной собакой помогли полицейским найти пропавшего ребенка, проживающего в поселке Октябрьский Глазовского района. Обнюхав кроссовок, принадлежавший мальчику, Олли Фрамер встала на дорожку следа и повела в сторону лесопосадки по дороге. Дальше собака двинулась в сторону леса, а оттуда — на садовый участок. В сарае, к которому привела собака, поисковая группа обнаружила спящего ребенка.

Следующее результативное применение собаки произошло спустя два месяца. Дмитрий Будин и Олли Фрамер помогли найти злоумышленников, незаконно проникших в магазин. Сообщение о взломе магазина в Глазове поступило ночью. Прибывший на место преступления Дмитрий Будин поставил служебную собаку на след с видимого отпечатка обуви. Олли Фрамер проработала след около 50 метров по улице, свернула и прошла по следу еще примерно 100 метров, после чего привела следственно-оперативную группу во двор жилого дома. На втором этаже дома была обнаружена и задержана группа молодых людей, причастных к преступлению. Работа кинолога с использованием служебной собаки продолжалась в течение 20 минут.