Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

В исправительной колонии №1 в Удмуртии состоялись две свадьбы осуждённых

09:32, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В исправительной колонии №1 в Удмуртии состоялись две свадьбы осуждённых
09:32, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#свадьба\n#осужденные
Источник фото: УФСИН России по Удмуртии
125
0

В честь этого события молодожёнам предоставили длительное свидание на три дня.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии в исправительной колонии №1 прошли две церемонии бракосочетания. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Церемонии провела представительница ЗАГС в общей комнате свиданий. Осуждённые и их возлюбленные обменялись кольцами и получили свидетельство о регистрации брака. После этого молодожёнам предоставили длительное свидание продолжительностью три дня. 

Отмечается, что бракосочетание является стимулом для осуждённых к условно-досрочному освобождению и законопослушному образу жизни. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:32, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#свадьба\n#осужденные