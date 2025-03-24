Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии в исправительной колонии №1 прошли две церемонии бракосочетания. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Церемонии провела представительница ЗАГС в общей комнате свиданий. Осуждённые и их возлюбленные обменялись кольцами и получили свидетельство о регистрации брака. После этого молодожёнам предоставили длительное свидание продолжительностью три дня.

Отмечается, что бракосочетание является стимулом для осуждённых к условно-досрочному освобождению и законопослушному образу жизни.