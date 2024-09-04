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В Сарапуле осужденные сшили 90 сорочек для преступников

16:35, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапуле осужденные сшили 90 сорочек для преступников
16:35, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
90
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#УФСИН
Фото: УФСИН России по Удмуртии
90
0

Их распределят по разным исправительным учреждениям региона.

Сарапул. Удмуртия. Осужденные исправительной колонии №5 в Удмуртии сшили почти 100 рубашек для сна для других заключённых республики. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Госзаказ поступил от Базы материально-технического и военного снабжения УФСИН. Мужчины трудились на производственных цехах центра трудовой адаптации ИК №5 в Сарапуле. На швейном производстве они изготовили 90 мужских сорочек.

Сейчас вся продукция распределяется и отправляется в исправительные учреждения Удмуртии.  

16:35, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
90
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#УФСИН