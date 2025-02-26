Завьялово. Удмуртия. Осуждённые исправительной колонии №1 в селе Ягул создали диораму «Битва за Москву». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

В колонии активно проводятся мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заключённые прослушают цикл лекций на тему «Великие битвы Большой Победы».

Первая лекция была посвящена обороне Москвы. В ней рассказывалось об основных событиях битвы, а также о подвигах советского народа. После чего, на занятиях в кружке рисования осуждённые изготовили диораму, посвящённую защите столицы.

«Воссоздана атака Советских войск на немецкие позиции. В ходе создания композиции была изучена военная техника, технические характеристики и основные события битвы», – говорится в сообщении.