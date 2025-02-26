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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии осуждённые ИК-1 создали диораму «Битва за Москву»

12:50, 26 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии осуждённые ИК-1 создали диораму «Битва за Москву»
12:50, 26 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные
Источник фото: УФСИН России по Удмуртской Республике
44
0

Занятия прошли в кружке рисования в рамках мероприятия в честь 80-летнего юбилея Победы.

Завьялово. Удмуртия. Осуждённые исправительной колонии №1 в селе Ягул создали диораму «Битва за Москву». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

В колонии активно проводятся мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заключённые прослушают цикл лекций на тему «Великие битвы Большой Победы».

Первая лекция была посвящена обороне Москвы. В ней рассказывалось об основных событиях битвы, а также о подвигах советского народа. После чего, на занятиях в кружке рисования осуждённые изготовили диораму, посвящённую защите столицы.

«Воссоздана атака Советских войск на немецкие позиции. В ходе создания композиции была изучена военная техника, технические характеристики и основные события битвы», – говорится в сообщении.

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12:50, 26 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные