Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заместителя начальника регионального УФСИН задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает УФСБ по Удмуртии и пресс-служба СУ СК РФ по УР.

Следователи возбудили уголовное дело по материалам регионального управления ФСБ по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, фигурант в 2023 году получил взятку в виде автомобиля-иномарки стоимостью более 2,7 млн рублей от руководителя группы компаний, имеющей договорные отношения с рядом исправительных учреждений Удмуртской Республики, за лоббирование её интересов.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ по УР совместно со следователями СК.

В рамках расследования проведен обыск по месту службы подозреваемого, изъята документация, фигурант задержан и доставлен к следователю, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, речь идёт о полковнике внутренней службы Рамиле Газизуллине.