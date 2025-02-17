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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Осуждённые ижевской СИЗО-1 получили профессию повара

14:00, 17 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Осуждённые ижевской СИЗО-1 получили профессию повара
14:00, 17 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#осужденные\n#повар\n#УФСИН\n#обучение
Источник фото: УФСИН России по Удмуртской Республике
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Обучение шло два с половиной месяца.

Ижевск. Удмуртия. Осуждённые ижевской СИЗО-1 из отряда хозяйственного обслуживания прошли обучение по профессии «Повар». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

Обучение в профессиональном училище №148 длилось два с половиной месяца. За это время осужденные изучили кулинарную характеристику блюд, инструкции по охране труда и технике безопасности на производстве, отточили навыки на практических занятиях и проявили свое мастерство в конкурсе поваров, проведенном среди учащихся

«По итогам обучения осужденным были вручены свидетельства о получении профессии с установленным третьим разрядом, а призерам конкурса профмастерства присвоен повышенный четвёртый разряд», – говорится в сообщении.

В Управлении также добавляют, что на сегодняшний день в образовательных учреждениях ФСИН России по Удмуртии осуждённые могут получить 23 профессии. Самыми популярными являются такие специальности, как швея, оператор котельной, станочник широкого профиля.

14:00, 17 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#осужденные\n#повар\n#УФСИН\n#обучение