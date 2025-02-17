Ижевск. Удмуртия. Осуждённые ижевской СИЗО-1 из отряда хозяйственного обслуживания прошли обучение по профессии «Повар». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

Обучение в профессиональном училище №148 длилось два с половиной месяца. За это время осужденные изучили кулинарную характеристику блюд, инструкции по охране труда и технике безопасности на производстве, отточили навыки на практических занятиях и проявили свое мастерство в конкурсе поваров, проведенном среди учащихся

«По итогам обучения осужденным были вручены свидетельства о получении профессии с установленным третьим разрядом, а призерам конкурса профмастерства присвоен повышенный четвёртый разряд», – говорится в сообщении.

В Управлении также добавляют, что на сегодняшний день в образовательных учреждениях ФСИН России по Удмуртии осуждённые могут получить 23 профессии. Самыми популярными являются такие специальности, как швея, оператор котельной, станочник широкого профиля.