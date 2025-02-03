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В исправительной колонии №7 провели обряд венчания

16:00, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В исправительной колонии №7 провели обряд венчания
16:00, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
47
0
#Завьяловский район\n#УФСИН\n#колония\n#церковь\n#супруги
Источник фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике
47
0

Супруги решили обвенчаться спустя почти 15 лет официального брака.

Завьялово. Удмуртия. В исправительной колонии №7 в селе Азино в Удмуртии прошёл обряд венчания осуждённого и его жены. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

На этот шаг супруги решились спустя почти 15 лет замужней жизни. 

«Ритуал был совершен на территории учреждения в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В завершении обряда венчания отец Серафим благословил супругов на долгую и счастливую семейную жизнь», – говорится в сообщении.

По словам начальника отдела по воспитательной работе ИК-7 Андрея Соловьёва, осуждённые ответственно относятся к вопросам веры.

16:00, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
47
0
#Завьяловский район\n#УФСИН\n#колония\n#церковь\n#супруги