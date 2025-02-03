Завьялово. Удмуртия. В исправительной колонии №7 в селе Азино в Удмуртии прошёл обряд венчания осуждённого и его жены. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

На этот шаг супруги решились спустя почти 15 лет замужней жизни.

«Ритуал был совершен на территории учреждения в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В завершении обряда венчания отец Серафим благословил супругов на долгую и счастливую семейную жизнь», – говорится в сообщении.

По словам начальника отдела по воспитательной работе ИК-7 Андрея Соловьёва, осуждённые ответственно относятся к вопросам веры.