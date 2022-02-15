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Была деревня, стал починок: ряду населенных пунктов в Удмуртии поменяли статус

12:10, 15 февраля, 2022
Андрей Поносов
Была деревня, стал починок: ряду населенных пунктов в Удмуртии поменяли статус
12:10, 15 февраля, 2022
Андрей Поносов
172
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#Удмуртия\n#Госсовет\n#муниципалитеты\n#география\n#деревня\n#село
Фото: pixabay
172
0

Новые географические названия появились в трех районах республики.

Ижевск. Удмуртия. Ряд населенных пунктов в Удмуртии будет жить в новом статусе. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесли депутаты на последней сессии Госсовета республики.

Так, в Шарканском районе деревни Сильшур, Мукабан и Липовка получили статус починков.

В Балезинском районе деревня Адам стала починком, деревня Петровцы – хутором, деревня Ягошур – селом Ягошур.

Статус починка присвоен и деревне Александрово в Малопургинском районе.

Как пояснил председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности Госсовета Александр Прозоров, такая перемена статуса вызвана реформой местного самоуправления, прошедшей в Удмуртии в 2021 году.

Напомним, в республике все сельские районы были преобразованы в единые муниципальные округа. В трех районах сложилась ситуация, когда в пределах одной административно-территориальной единицы появились населенные пункты с одинаковым названием и статусом, что не допускается федеральным законодательством.

С обращением о перемене статуса деревень в республиканский парламент обратились депутаты районных советов, перед этим в указанных населенных пунктах были проведены сходы жителей, где сельчанам разъяснили суть преобразований.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в связи с изменением статуса отдельных населенных пунктов Шарканского, Балезинского и Можгинского районов Удмуртской Республики», дополнительных затрат из бюджета на его реализацию не потребуется.

12:10, 15 февраля, 2022
Андрей Поносов
172
0
#Удмуртия\n#Госсовет\n#муниципалитеты\n#география\n#деревня\n#село