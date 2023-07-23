В Уве состоялась церемония закрытия XXXII республиканскиих летних сельских спортивных игр

Ува. Удмуртия. На центральном стадионе поселка Ува состоялась церемония закрытия XXXII республиканскиих летних сельских спортивных игр. Награждение победителей ежегодной спартакиады районов Удмуртии в командном зачете прошло 22 июля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, традиционные состязания спортсменов-любителей из всех 25 сельских муниципалитетов Удмуртии проходили в Увинском районе с 18 по 22 июля. В этом году игры были посвящены 100-летию органов государственного управления в сфере физической культуры и спорта в России. В них приняли участие более 1,2 тыс. атлетов.

На соревнованиях разыграли 136 медалей в 17 видах спорта, таких как армрестлинг, волейбол, гиревой и городошный спорт, дзюдо, триатлон, легкая атлетика, футбол, лапта, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон и летнее троеборье.

Впервые в программу летних сельских спортивных игр были включены соревнования по спортивному туризму. Быстрее всех с испытаниями на туристической полосе справилась команда Увинского района. Жанна Кудрявцева и Александр Ачкеев показали лучший результат (5:50:00) и обеспечили своей команде лидерство в новой дисциплине.

«Спасибо вам за яркие победы и красивые состязания. Спасибо всем, кто организовал этот праздник. Желаю здоровья, успехов и дальнейших побед», — поблагодарил участников и организаторов игр на церемонии закрытия соревнований заместитель министра по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Дмитрий Аркалов.

По итогам состязаний золото в общекомандном зачете в первой группе завоевали хозяева игр — сборная Увинского района. Во второй группе первое место заняли алнашцы, в третьей — команда Селтинского района.