В Удмуртии определили деревни и сёла, которые подключат к мобильному интернету в 2024 году

В список вошло 25 населённых пунктов.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги голосования за подключение деревень республики к мобильному интернету в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры региона.
«Благодаря новому этапу строительства телекоммуникационного оборудования в 2024 году выход в интернет получат порядка 4 тысяч жителей из 15 районов республики. Это приоритетное направление работы, так как перед нами стоит задача обеспечить максимальное покрытие связью для комфортной жизни», — отметил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.
В число населённых пунктов на 2024 год вошли:
- Воткинский район: деревня Беркуты;
- Дебёсский район: деревни Тольён и Уйвай;
- Игринский район: деревня Лозолюк;
- Камбарский район: село Балаки;
- Кезский район: деревни Новый Унтем, Большой Олып и Тимены;
- Киясовский район: деревни Чувашайка и Кады-Салья;
- Красногорский район: сёла Васильевское и Большой Селег;
- Малопургинский район: деревни Чурашур и Бажаново;
- Можгинский район: деревня Водзя;
- Сарапульский район: деревня Лысово;
- Сюмсинский район: деревня Правые Гайны;
- Увинский район: деревни Лоллез-Жикья и Малые Сюрзи;
- Шарканский район: деревни Суроново и Малый Казес;
- Юкаменский район: деревни Камки, Шафеево и Шамардан;
- Ярский район: деревня Озерки.
Напомним, что в 2023 году в Удмуртии по проекту «Устранение цифрового неравенства» и региональному проекту «Сельсовет» работы по улучшению качества связи провели в 85 населённых пунктах.