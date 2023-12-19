В Удмуртии определили деревни и сёла, которые подключат к мобильному интернету в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги голосования за подключение деревень республики к мобильному интернету в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры региона.

«Благодаря новому этапу строительства телекоммуникационного оборудования в 2024 году выход в интернет получат порядка 4 тысяч жителей из 15 районов республики. Это приоритетное направление работы, так как перед нами стоит задача обеспечить максимальное покрытие связью для комфортной жизни», — отметил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

В число населённых пунктов на 2024 год вошли:

- Воткинский район: деревня Беркуты;

- Дебёсский район: деревни Тольён и Уйвай;

- Игринский район: деревня Лозолюк;

- Камбарский район: село Балаки;

- Кезский район: деревни Новый Унтем, Большой Олып и Тимены;

- Киясовский район: деревни Чувашайка и Кады-Салья;

- Красногорский район: сёла Васильевское и Большой Селег;

- Малопургинский район: деревни Чурашур и Бажаново;

- Можгинский район: деревня Водзя;

- Сарапульский район: деревня Лысово;

- Сюмсинский район: деревня Правые Гайны;

- Увинский район: деревни Лоллез-Жикья и Малые Сюрзи;

- Шарканский район: деревни Суроново и Малый Казес;

- Юкаменский район: деревни Камки, Шафеево и Шамардан;

- Ярский район: деревня Озерки.

Напомним, что в 2023 году в Удмуртии по проекту «Устранение цифрового неравенства» и региональному проекту «Сельсовет» работы по улучшению качества связи провели в 85 населённых пунктах.