В двух сёлах Удмуртии построят быстровозводимые почтовые отделения

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появятся первые быстровозводимые отделения почты. Появятся они в двух районах. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Удмуртской Республики.

У быстровозводимых зданий каркас будет металлический, а стены из сендвич-панелей. Почты оборудуют пандусами, напольными тактическими указателями, и навигационными вывески с шрифтом Брайля. Снаружи здания облицовываются декоративными панелями.

Такие быстровозводимые отделения почты появятся в селе Верхняя Игра в Граховском районе и селе Ермолаево в Киясовском районе. Здесь будут представлены услуги, востребованные у сельчан: восстановление доступа к госуслугам, доступ к документам, юридическая рассылка.