Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В двух сёлах Удмуртии построят быстровозводимые почтовые отделения

10:30, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В двух сёлах Удмуртии построят быстровозводимые почтовые отделения
10:30, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Удмуртия\n#почта\n#село
Фото: Почта России
32
0

Каркас зданий будет металлический, а стены из сэндвич-панелей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появятся первые быстровозводимые отделения почты. Появятся они в двух районах. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Удмуртской Республики.

У быстровозводимых зданий каркас будет металлический, а стены из сендвич-панелей. Почты оборудуют пандусами, напольными тактическими указателями, и навигационными вывески с шрифтом Брайля. Снаружи здания облицовываются декоративными панелями.

Такие быстровозводимые отделения почты появятся в селе Верхняя Игра в Граховском районе и селе Ермолаево в Киясовском районе. Здесь будут представлены услуги, востребованные у сельчан: восстановление доступа к госуслугам, доступ к документам, юридическая рассылка.

10:30, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Удмуртия\n#почта\n#село