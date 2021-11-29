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До +2 градусов ожидается в Удмуртии в понедельник

07:15, 29 ноября, 2021
Андрей Бирюков
До +2 градусов ожидается в Удмуртии в понедельник
07:15, 29 ноября, 2021
Андрей Бирюков
273
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
273
0

Атмосферное давление будет чуть ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в понедельник, 29 ноября, ожидается до +2 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Днём будет облачно, пройдёт снег с дождём. Ожидается южный ветер со скоростью до 7-12 м/с. 

Температура воздуха днём повысится -3...+2 градуса. Атмосферное давление в норме — 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 83%. На дорогах возможна гололедица.

07:15, 29 ноября, 2021
Андрей Бирюков
273
0
#Удмуртия\n#погода
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