Пчеловодам Удмуртии выделили 2,5 миллиона рублей компенсации за гибель пчёл

Приём документов начнётся 29 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Частным пчеловодам Удмуртии компенсируют потерю пчёл. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Из регионального бюджета выделяют 2,5 млн рублей для предоставления субсидий владельцам личных подворий. Они являются компенсацией ущерба из-за массовой гибели пчёл в ряде муниципалитетов: Сарапульском, Селтинском, Увинском, Глазовском, Завьяловском и Сюмсинском районах.

С понедельника, 29 ноября, начнётся приём документов: ветеринарный паспорт пасеки, заверенный ветслужбой, а также подтверждение обследования пасеки и отбор проб, подтверждение факта гибели пчёл в результате интоксикации. За одну пчелосемью выплатят 5,1 тыс. рублей. Заявочная кампания продлится до 20 декабря.

Напомним, летом 2019 года в Удмуртии произошла массовая гибель пчел. Тогда причиной стали грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов при обработке полей. Проблема возникла не только в Удмуртии, но и в Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае.

Инцидент повторился и в 2021 году. Погибло более 400 пчелосемей.