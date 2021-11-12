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Мокрый снег ожидается в Удмуртии 12 ноября

07:15, 12 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Мокрый снег ожидается в Удмуртии 12 ноября
07:15, 12 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
427
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА "Сусанин"
427
0

На дорогах местами снежный накат.

Ижевск. Удмуртия. Облачная погода и мокрый снег прогнозируются в Удмуртии в пятницу, 12 ноября. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«Днём местами небольшой мокрый снег, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём -3…+2°С. Утром местами на дорогах снежный накат», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление ниже нормы, 743 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 89%.

07:15, 12 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
427
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
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