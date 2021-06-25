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Ремонт моста на дороге Сарапул-Каракулино закончат к сентябрю

15:40, 25 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Ремонт моста на дороге Сарапул-Каракулино закончат к сентябрю
15:40, 25 июня, 2021
Екатерина Сентемова
106
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мост\n#Татарстан
Фото: vk.com/mindortrans
106
0

Ранее объект был в предаварийном состоянии.

Каракулино. Удмуртия. Ремонт моста на дороге, соединяющей Удмуртию с Татарстаном, закончат к сентябрю. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Работы ведутся частями с середины мая. Чтобы не прерывать поток транспорта, на одной половине моста организовано реверсивное движение.

Ранее он находился в предаварийном состоянии, элементы безопасности уже не соответствовали нормам. У моста были разрушены береговые опоры и защитный слой бетона.

Дорожники утверждают, что к сентябрю 2021 года строение будет полностью отремонтировано. Дополнительно они заменят слои дорожного полотна на подходах к мосту с обеих сторон.

15:40, 25 июня, 2021
Екатерина Сентемова
106
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мост\n#Татарстан