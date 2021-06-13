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В Игринском районе Удмуртии закрыли торговый центр из-за нарушения требований пожарной безопасности

14:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
В Игринском районе Удмуртии закрыли торговый центр из-за нарушения требований пожарной безопасности
14:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
310
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#Игра\n#Удмуртия\n#торговый центр\n#магазины\n#пожарная безопасность\n#Прокуратура
Фото: pixabay.com
310
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Он прекратил работу до устранения нарушений.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии приостановили деятельность торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
Установлено, что в здании нового ТЦ не провели огнезащитную обработку металлических и деревянных несущих коснтрукций. Кроме того, в магазине нет системы оповещения о возгорании и эвакуационного освещения.
После представления прокурора, нарушения устранены не были. В настоящее вреям по решению суда центр закрыли до устранения всех недочетов по пожарной безопасности.
14:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
310
0
#Игра\n#Удмуртия\n#торговый центр\n#магазины\n#пожарная безопасность\n#Прокуратура