В Игринском районе Удмуртии закрыли торговый центр из-за нарушения требований пожарной безопасности

Он прекратил работу до устранения нарушений.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии приостановили деятельность торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что в здании нового ТЦ не провели огнезащитную обработку металлических и деревянных несущих коснтрукций. Кроме того, в магазине нет системы оповещения о возгорании и эвакуационного освещения.

После представления прокурора, нарушения устранены не были. В настоящее вреям по решению суда центр закрыли до устранения всех недочетов по пожарной безопасности.