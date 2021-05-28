В Игре прокуратура признала незаконным выселение студента-сироты из общежития

В настоящее время права студента восстановлены.

Игра. Удмуртия. В Игре прокуратура признала незаконным выселение студента из общежития. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Во время проживания в общежитии «Игринского политехнического техникума» первокурсник 2 раза нарушил правила, за что его временно выселили. Руководство учебного заведения не учло, что у студента, который является сиротой, нет другого места жительства на территории Игринского района. Также меры наказания не соответствуют совершенным поступкам и не предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами России.

Директора «Игринского политехнического техникума» привлекли к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»).

В настоящее время приказ о выселении является недействительным, а студент возвращен в общежитие.