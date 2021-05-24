Последняя неделя мая в Удмутии начнётся с сильного ветра

В целом погода будет тёплой.

Ижевск. Удмуртия. Сильный ветер до 17 м/с ожидается в Удмуртии в понедельник, 24 мая. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В целом, 24 мая в регионе сохранится тёплая погода. Температура воздуха днём составит +21…+26 градусов по Цельсию, ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами до 17 м/с. Также в течение дня местами пройдёт дождь.

Атмосферное давление ниже нормы — 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 76%.