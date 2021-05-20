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Контртеррористическое учение прошло в Ижевске

16:25, 20 мая, 2021
Анна Торхова
Контртеррористическое учение прошло в Ижевске
16:25, 20 мая, 2021
Анна Торхова
411
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теракт\n#терроризм\n#ФСБ\n#учения
Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртии
411
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Сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и других ведомств отработали совместные действия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 мая прошло антитеррористическое учение. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Целью мероприятия стало совершенствование взаимодействия органов госвласти и правоохранителей в пресечении терактов. Были отработаны действия при проведении контртеррористической операции на социальных объектах при захвате заложников, а также локализация последствий.

Одной из точек стал собор Александра Невского в центре Ижевска.

«Проведенное учение позволило выработать решения, направленные на повышение эффективности мер по антитеррористической защищенности объекта и готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртии», - добавили в УФСБ по республике.

16:25, 20 мая, 2021
Анна Торхова
411
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теракт\n#терроризм\n#ФСБ\n#учения