Вавож. Удмуртия. 20 февраля сотрудники поисково-спасательной службы Госкомитета Удмуртии по ГО и ЧС спасли замерзающего рыбака в Вавожском районе. Сообщение опубликовано на странице ПСС Удмуртии в социальных сетях

Компания мужчин отправилась на реку Вала. После рыбалки один из них не смог выбраться со льда и стал замерзать. После сообщения по телефону на предполагаемое место оперативно выехали спасатели поисково-спасательной службы. Из-за сложных погодных условий и отдаленности точки, добраться до рыбака удалось только на снегоходе. Он был эвакуирован с помощью специальных саней-волокуш, на которых транспортируют пострадавших по снежно-ледовой поверхности. На берегу мужчина от госпитализации отказался.

Спасатели напоминают о мерах предосторожности во время зимней рыбалки:

— Нельзя выходить на лед в одиночку. Рядом должен быть тот, кто сможет позвать на помощь или помочь выбраться.

— Имейте при себе заряженный телефон. Сообщите родным примерные координаты выхода на лед.

— Берите с собой прочную веревку, термос с горячим чаем и сменную теплую одежду.

— Употребление алкогольных напитков на морозе дает ложное чувство тепла и притупляет чувство опасности.