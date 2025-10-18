Закрыть
В Глазове спасатели вытащили детей из болота

23:15, 18 октября, 2025
Константин Ижболдин
журналист
#Глазов\n#спасатели\n#дети
Источник фото: Поисково-спасательнаЯ служба УР
Происшествие случилось в заболоченной местности Чепцы.

Глазов. Удмуртия. 18 октября в районе реки Чепца у Глазова сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из болота двух детей. Об этом сообщили спасатели в социальных сетях.  

Как оказалось, четверо детей  2012–2013 годов рождения гуляли вдоль реки. Два мальчика решились зайти в болото и застряли, глина плотно засосала их обувь.

Медпомощь им не потребовалась. Дети были лично переданы родителям. И с ними была проведена профилактическая беседа по правилам безопасности на водных объектах.

 

