Глазов. Удмуртия. 18 октября в районе реки Чепца у Глазова сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из болота двух детей. Об этом сообщили спасатели в социальных сетях.

Как оказалось, четверо детей 2012–2013 годов рождения гуляли вдоль реки. Два мальчика решились зайти в болото и застряли, глина плотно засосала их обувь.

Медпомощь им не потребовалась. Дети были лично переданы родителям. И с ними была проведена профилактическая беседа по правилам безопасности на водных объектах.