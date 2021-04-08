Добрые новости: в Глазовском районе со льдины посреди реки спасли бездомную собаку

Животное забрали очевидцы.
Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе спасатели помогли бездомной собаке, оказавшейся на льдине. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.
Сигнал о том, что животному нужна помощь, поступил от очевидцев. Они рассказали, что недалеко от деревни Качкашур на льдине реки Сепыч находится пес, он окружен холодной водой и не может выбраться. Как животное там оказалось, неизвестно.
Спасатели добрались до льдины, приманили пса угощением, и доставили на берег.
По словам спасателя Константина Данилова, собака понимала, что ей хотят помочь, и не сопротивлялась.
Когда операция по спасению четвероногого закончилась, его забрали себе наблюдавшие за спасением люди. «Надеемся, что теперь пес обретет свой дом», - написали в ПСС.