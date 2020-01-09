В Удмуртии в 2019 году зарегистрировали почти в два раза больше случаев бешенства

Среди заболевших - 17 лис.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2019 год зарегистрировано 49 случаев бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республики.

Среди заболевших: два барсука, 17 лис, 4 лося, 11 домашних кошек, 13 собак, по одной голове крупного и мелкого рогатого скота.

Больше всего очагов бешенства выявлено в Можгинском и Увинском районах –по 6 случаев заболевания.

Из 25 районов Удмуртии свободными от бешенства остались девять - Ярский, Юкаменский, Балезинский, Красногорский, Кезский, Дебесский, Селтинский, Якшур-Бодьинский, Киясовский.

Напомним, в 2018 году было зарегистрировано 27 случаев бешенства, а в 2017 году – 67 случаев.