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В Ижевске в очередной раз пройдет фестиваль «Хочу домой»

15:30, 08 марта, 2019
15:30, 08 марта, 2019
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#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия
Фото: pixabay
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Благотворительный проект организуется в помощь бездомным животным.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь пройдет фестиваль «Хочу домой». Благотворительный проект организуется в помощь бездомным животным, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Мероприятие начнется 24 марта в 12:00 в торговом центре «Италмас» и продлится 16:00.

Участники фестиваля смогут обрести настоящего друга: более 50 бездомных котов и кошек привиты, обработаны от паразитов.

«Зрителей будут ждать мастер-классы, восточные танцы, песочное шоу, вегетарианский буфет, беспроигрышная лотерея, книжная выставка от Национальной библиотеки, возможность сделать снимок в фотобудке», - сообщают организаторы.

Во время мероприятия ветеринары ответят на интересующие вопросы по содержанию домашних животных. Желающим взять питомца домой необходимо иметь при себе паспорт.

15:30, 08 марта, 2019
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#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия

 

 

 


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