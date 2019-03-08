В Ижевске в очередной раз пройдет фестиваль «Хочу домой»

Благотворительный проект организуется в помощь бездомным животным.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь пройдет фестиваль «Хочу домой». Благотворительный проект организуется в помощь бездомным животным, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Мероприятие начнется 24 марта в 12:00 в торговом центре «Италмас» и продлится 16:00.

Участники фестиваля смогут обрести настоящего друга: более 50 бездомных котов и кошек привиты, обработаны от паразитов.

«Зрителей будут ждать мастер-классы, восточные танцы, песочное шоу, вегетарианский буфет, беспроигрышная лотерея, книжная выставка от Национальной библиотеки, возможность сделать снимок в фотобудке», - сообщают организаторы.

Во время мероприятия ветеринары ответят на интересующие вопросы по содержанию домашних животных. Желающим взять питомца домой необходимо иметь при себе паспорт.