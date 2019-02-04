play
pause
  • $ 65.66 ↑
  • € 75.15 ↓

Сумма штрафов за загрязнение воздуха в Удмуртии составила 185 тыс рублей

09:30, 04 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
09:30, 04 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
158
0
#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#выбросы в атмосферу\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: @arzik2
158
0

Специалисты Роспотребнадзора провели в 2018 году более 8 тыс. исследований атмосферного воздуха.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике провело 32 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выполнению требований санитарного законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего провели 8321 исследование атмосферного воздуха населённых мест, доля проб с превышением предельно допустимых концентраций сероводорода и марганца составила 0,07%.

За выявленные нарушения санитарного законодательства составили 29 протоколов об административном правонарушении, также Роспотребнадзор вынес 28 постановлений о наложении штрафа на сумму 185 тыс. рублей.

По материалам проверки Кезский райсуд вынес решение об административном приостановлении деятельности на 30 суток свалки ТКО ООО «Кезский коммунальный сервис» за несоблюдение требований санитарного законодательства. Также управлением Роспотребнадзора был подготовлен иск по разработке проекта обоснования и установления санитарно-защитной зоны деревообрабатывающего предприятия в Селтинском районе Удмуртии. Этот иск суд удовлетворил в полном объёме.

Специалисты ведомства отмечают, что в 2018 году к ним поступило 41 обращение на загрязнение атмосферного воздуха населённых мест. Больше всего жалоб (80%) поступило от жителей Ижевска. Все обращения были рассмотрены в установленном порядке. 

09:30, 04 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
158
0
#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#выбросы в атмосферу\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
5863

МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

4135
12:23, 29 января, 2019

Брата депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в организации казино

3954
11:45, 28 января, 2019

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

3570
09:19, 03 февраля, 2019

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

2965
10:11, 30 января, 2019

В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

09:31, 29 января, 2019
1226

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1177
13:48, 01 февраля, 2019

Россиянам могут дать возможность брать ипотечные каникулы

981
13:53, 29 января, 2019

В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

945
14:52, 31 января, 2019

Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

867
13:45, 30 января, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
2884

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1319
11:54, 31 января, 2019

Хибиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

1028
09:24, 30 января, 2019

Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

1016
16:00, 30 января, 2019

Порошенко подаст заявку на вступление Украины в Евросоюз

898
19:00, 29 января, 2019