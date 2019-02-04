Сумма штрафов за загрязнение воздуха в Удмуртии составила 185 тыс рублей

Специалисты Роспотребнадзора провели в 2018 году более 8 тыс. исследований атмосферного воздуха.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике провело 32 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выполнению требований санитарного законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего провели 8321 исследование атмосферного воздуха населённых мест, доля проб с превышением предельно допустимых концентраций сероводорода и марганца составила 0,07%.

За выявленные нарушения санитарного законодательства составили 29 протоколов об административном правонарушении, также Роспотребнадзор вынес 28 постановлений о наложении штрафа на сумму 185 тыс. рублей.

По материалам проверки Кезский райсуд вынес решение об административном приостановлении деятельности на 30 суток свалки ТКО ООО «Кезский коммунальный сервис» за несоблюдение требований санитарного законодательства. Также управлением Роспотребнадзора был подготовлен иск по разработке проекта обоснования и установления санитарно-защитной зоны деревообрабатывающего предприятия в Селтинском районе Удмуртии. Этот иск суд удовлетворил в полном объёме.

Специалисты ведомства отмечают, что в 2018 году к ним поступило 41 обращение на загрязнение атмосферного воздуха населённых мест. Больше всего жалоб (80%) поступило от жителей Ижевска. Все обращения были рассмотрены в установленном порядке.