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Рустам Тугушев стал первым заместителем главного следователя Удмуртии

17:49, 22 января, 2019
Диана Ворончихина
17:49, 22 января, 2019
Диана Ворончихина
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#кадры\n#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости
Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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До этого он работал в Пензенской области.

Ижевск. Удмуртия. Первым замруководителя следственного управления СК России по Удмуртии назначили полковника юстиции Рустама Тугушева. Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ о его назначении подписали 21 января 2019 года.

Ранее эту должность занимал полковник юстиции Дмитрий Матушкин, который в октябре 2018 года возглавил следственное управление по Пензенской области.

Также напомним, что с лета прошлого года главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин работает с приставкой и.о.

Наша справка:

Тугушев Рустам Рашидович родился в 1975 году в Пензе.

В 1993 году поступил в Институт прокуратуры Саратовской государственной академии права, которую в 1997 году закончил с отличием.

1997 год – принят на службу в прокуратуру Пензенской области, где работал следователем, старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел, начальником отдела по расследованию особо важных дел, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления.

С 2007 года работал  первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области.

17:49, 22 января, 2019
Диана Ворончихина
129
0
#кадры\n#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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