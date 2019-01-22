Рустам Тугушев стал первым заместителем главного следователя Удмуртии

До этого он работал в Пензенской области.
Ижевск. Удмуртия. Первым замруководителя следственного управления СК России по Удмуртии назначили полковника юстиции Рустама Тугушева. Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ о его назначении подписали 21 января 2019 года.
Ранее эту должность занимал полковник юстиции Дмитрий Матушкин, который в октябре 2018 года возглавил следственное управление по Пензенской области.
Также напомним, что с лета прошлого года главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин работает с приставкой и.о.
Наша справка:
Тугушев Рустам Рашидович родился в 1975 году в Пензе.
В 1993 году поступил в Институт прокуратуры Саратовской государственной академии права, которую в 1997 году закончил с отличием.
1997 год – принят на службу в прокуратуру Пензенской области, где работал следователем, старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел, начальником отдела по расследованию особо важных дел, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления.
С 2007 года работал первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области.