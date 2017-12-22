Снег ждет жителей Удмуртии в последний рабочий день на этой неделе

Температура воздуха днем по республике составит 5...-10 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Последний рабочий день на этой неделе в Удмуртии будет снежным. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 23 декабря, будет облачно.

Временами небольшой снег, днем местами умеренный. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов Цельсия, днем -5...-10 градусов. Атмосферное давление 751 мм рт.ст., влажность 77%.